В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Зенит» на своём поле принимает «Балтику».

Калининградский клуб сравнял счёт на табло на 24-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Кристиян Бистрович.

В данный момент счёт встречи – 1:1. Ранее за петербуржцев гол забил форвард Иван Сергеев.

В настоящее время «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице группы С, набрав восемь очков после четырёх игр. «Балтика» располагается на первой строчке, имея в своём активе девять очков.