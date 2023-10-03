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«Зенит» – «Балтика»: гости сравняли счёт благодаря голу Бистровича

Хорват отметился спустя шесть минут после гола питерской команды.
«Зенит» – «Балтика»: гости сравняли счёт благодаря голу Бистровича
03 октября 2023 17:45
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Балтика"

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Зенит» на своём поле принимает «Балтику».

Калининградский клуб сравнял счёт на табло на 24-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Кристиян Бистрович.

В данный момент счёт встречи – 1:1. Ранее за петербуржцев гол забил форвард Иван Сергеев.

В настоящее время «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице группы С, набрав восемь очков после четырёх игр. «Балтика» располагается на первой строчке, имея в своём активе девять очков.

источник: «Советский спорт»
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