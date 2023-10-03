Карелин призвал УЕФА пресекать бойкоты стран, отказывающихся играть с россиянами

Член Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что УЕФА нужно следить за ситуацией с бойкотами матчей против сборных России среди игроков до 17 лет и пресекать эти действия.

«Бойкоты других стран? Я думаю, что они эксплуатируют эту сложную историю в неспортивных аргументах, переводят ее неправильно. Нужно переходить к честной конкуренции, не тенденциозной, что происходит после того, как мы утратили советскую государственность, когда нас начали судить взбалмошно, не смогли простить нам победоносности, которая была достигнута начиная с олимпийского 1952 года, когда советская команда впервые участвовала. Поэтому нужно, чтобы 17-летние показывали, что готовы к честной конкуренции и четко продолжать нашу линию - мы не стремимся к изоляции.

Мы готовы участвовать на равных во всех международных состязательных процессах. Конечно, УЕФА должен пресекать такие бойкоты стран. УЕФА - организация, которая должна говорить о честной состязательности, что в данном случае применительно к футболу. Это их основная задача, их предназначение», - приводит слова Карелина ТАСС.

Напомним, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах. Окончательное решение пока не принято.

В дальнейшем федерации футбола Англии, Украины, Швеции, Норвегии и еще пяти стран заявили, что их сборные отказываются выходить на поле против представителей России.