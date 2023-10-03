Футболисты «Балтики» вышли на матч с «Зенитом» в гетрах соперника

Футболисты «Балтики» вышли на выездной матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» в гетрах сине-бело-голубых. Об этом сообщил комментатор проходящей игры Павел Богданов в эфире «Матч ТВ».

Как утверждает журналист, такое решение было вынужденным, так как элемент футбольной формы гостей чёрного цвета сливался с тёмно-синей питерского клуба. Инициатором этого действия выступили арбитры матча.

В настоящий момент проходит первый тайм встречи. Счёт на табло – 1:1.

После четырёх туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице группы С, набрав восемь очков после четырёх игр. «Балтика» располагается на первой строчке, имея в своём активе девять очков.