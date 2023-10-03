Игрок «Уфы» Самсонов признался, что испытывал проблемы с алкоголем

Защитник «Уфы» Артём Самсонов ответил на вопрос об алкогольной зависимости и рассказал, в какой момент решил от ней избавиться.

«Как таковой зависимости не было. Просто все всегда пьют пиво. И я пил. Я начал его пробовать лет в 17–18 после Европы. В детстве ничего не пил, не курил. Ничего такого не пробовал. При этом если вспоминать все запои с тех пор, то можно грохнуться просто. В какой-то момент ехал и решил бросить. До этого не было даже мысли, что надо прекращать. А тут жена сказала: «Приедешь с перегаром, больше домой не зайдешь». Мы с игры как раз ехали. И всё, с того момента больше ни капли. Жена, семья сыграли ключевую роль в решении бросить пить. Уже шесть с половиной лет не пью», – приводит слова 34-летнего футболиста «Матч ТВ».

Самсонов перешёл в «Уфу» на правах свободного агента в прошедшее межсезонье. Всего за уфимскую команду он провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за «Торпедо», барнаульское и брянское «Динамо», а также «Энергомаш Белгород».