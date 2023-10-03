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Масалитин оценил турнирное положение «Зенита»

«Зенит» находится на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ.
03 октября 2023 18:28
автор: Александр Кожевников

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал выступление «Зенита» в 10-м туре РПЛ.

Напомним, что встреча с «Оренбургом» завершилась поражением клуба из Санкт-Петербурга со счётом 1:3.

«С уходом лидеров и отсутствием какое-то время Вендела, команда перестраивалась и не могла найти свою игру. С возвращением Вендела питерцы нашли свою схему, но пока не до конца. Там еще есть проблемы с мотивацией. Когда ты несколько лет становишься чемпионом, победы приедаются и нет голода до игры. А мастерство не настолько большое, чтобы добиваться результатов только за счет него. Когда «Зениту» нужно, он включает скорости, но пока на всю игру ее не хватает», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

«Зенит» находится на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

источник: «Евро-футбол.ру»
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