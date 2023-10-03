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«Локомотив» – «Ростов»: Глушенков довел счёт до разгромного

Встреча проходит в Москве.
03 октября 2023 18:40
автор: Степан Шереметьев

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Локомотив» на своём поле принимает «Ростов».

На 34-й минуте железнодорожников вывел вперёд Тимур Сулейманов. Удвоил преимущество москвичей Антон Миранчук, отличившийся на 39-й минуте. Разгромным счёт сделал Максим Глушенков (59-я).

Добавим, что на 7-й минуте Миранчук не реализовал пенальти.

После четырёх туров «Локомотив» с семью очками располагается на третьей позиции группы B. «Ростов» находится на второй строчке, имея в своём активе восемь очков.

источник: «Советский спорт»
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