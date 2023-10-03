Санчо покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо покинет команду в январе. Об этом сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Как отмечает источник, вероятность аренды 23-летнего англичанина оценивается выше, чем полноценный трансфер.

При этом возвращение Санчо в дортмундскую «Боруссию», из которой он перешел в «МЮ», маловероятно.

Напомним, 14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.