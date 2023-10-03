Губерниев оценил выступление «Зенита» под руководством Семака в текущем сезоне

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о неудачном отрезке «Зенита» в чемпионате России.

Два последних тура в национальном первенстве завершились для питерской команды поражениями.

«Я уже говорил, когда каждая команда будет настраиваться на «Зенит» как на решительный бой, у питерского клуба возникнут проблемы. Мне кажется, что сейчас лихорадит Семака, потому что подавляющее большинство бразильцев осталось. Это проверка на его тренерское мастерство. Во-вторых, мы видим сейчас, как многие команды изменили свою философию. Это касается «Краснодара», «Локомотива». Я жду конкуренции», — приводит слова 48-летнего журналиста «РБ Спорт».

После десяти проведённых матчей «Зенит» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. В субботу, 7 октября, петербуржцы отправятся в гости к «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.