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Арсен Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов

Россиянин начнёт встречу на скамейке запасных.
Арсен Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
03 октября 2023 18:56
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Реал Сосьедад»

«Зальцбург» и «Реал Сосьедад» объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Очная встреча состоится сегодня, 3 октября, на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге и начнётся в 19:45 по московскому времени.

«Зальцбург»: Шлагер, Дедич, Соле, Павлович, Терзич, Гурна-Дуат, Бидструп, Кьергор, Глух, Шимич, Конате.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Барренечеа, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Оярсабаль.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян начнёт игру в запасе. Ранее он перенёс коронавирус и по этой причине пропустил несколько матчей бело-голубых.

источник: «Советский спорт»
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