Гол и передача Миранчука помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов» и выйти в плей-офф Кубка России

«Локомотив» на своём поле оказался сильнее «Ростова» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу московского клуба.

В составе победителей отличились Тимур Сулейманов (34-я минута), Антон Миранчук (39), в активе которого также результативная передача, и Максим Глушенков (59). Гости ответили забитым мячом в исполнении Максима Осипенко (89).

Добавим, что на 7-й минуте Миранчук не реализовал пенальти.

Таким образом, команда Михаила Галактионова с 10 очками поднялась на первую позицию турнирной таблицы группы B. Железнодорожники гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. Подопечные Валерия Карпина находятся на третьей строчке, имея восемь очков.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в Москве с «Рубином» (1 ноября), а «Ростов» примет дома «Урал» (2 ноября).