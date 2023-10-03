Гол Ду Кейроса принёс «Зениту» победу над «Балтикой» в матче Пути РПЛ Кубка России

Футболисты «Зенита» дома нанесли поражение «Балтике» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

За хозяев поля забитыми мячами отметились форвард Иван Сергеев (18-я минута) и полузащитник Ду Кейрос (64). В составе калининградского клуба гол в свой актив записал хавбек Кристиян Бистрович (24).

Таким образом, «Зенит» набирает 11 очков и поднимается на первое место в турнирной таблице группы С. «Балтика» располагается на второй позиции, имея в своём активе девять баллов.

Кубок России.

Путь РПЛ.

Группа С.

5-й тур.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Балтика» (Калининград) – 2:1 (1:1)

Голы: Сергеев, 18. Ду Кейрос, 64 – Бистрович, 24.