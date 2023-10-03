Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда заслужила победу над «Балтикой» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча состоялась во вторник, 3 октября, в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу питерского клуба.

«Кубковая игра, держала в напряжении до самого конца — счет скользкий, мог измениться из-за любого рикошета. Были хорошие моменты, хотелось бы забить раньше. В любом случае заслуженная победа. Поздравляю! Состав, которым мы располагаем, лучше всего подходит под ту модель, которую мы выбрали», — приводит слова российского специалиста пресс-служба петербуржцев.

В настоящий момент «Зенит» находится на первой строчке в турнирной таблице группы С, набрав 11 очков после пяти проведённых игр.