ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» в Кубке России

Результат позволил сине-бело-голубым возглавить группу С.
03 октября 2023 19:45
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда заслужила победу над «Балтикой» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча состоялась во вторник, 3 октября, в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу питерского клуба.

«Кубковая игра, держала в напряжении до самого конца — счет скользкий, мог измениться из-за любого рикошета. Были хорошие моменты, хотелось бы забить раньше. В любом случае заслуженная победа. Поздравляю! Состав, которым мы располагаем, лучше всего подходит под ту модель, которую мы выбрали», — приводит слова российского специалиста пресс-служба петербуржцев.

В настоящий момент «Зенит» находится на первой строчке в турнирной таблице группы С, набрав 11 очков после пяти проведённых игр.

источник: ФК «Зенит»
Президент «Ростова» Арутюнянц назвал причины плохих результатов команды
Сегодня, 3 октября, южане крупно уступили «Локомотиву» (0:3) в Кубке России.
03.10.2023 20:04
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Ростове» не намерены отпускать Карпина из команды
Ростовчане находятся на 12-м месте в РПЛ.
03.10.2023 19:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сперцян и Севикян вызваны в сборную Армении на октябрьские матчи
Встречи пройдут 12 и 17 октября.
03.10.2023 19:21
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гол Ду Кейроса принёс «Зениту» победу над «Балтикой» в матче Пути РПЛ Кубка России
Гол Ду Кейроса принёс «Зениту» победу над «Балтикой» в матче Пути РПЛ Кубка России
Питерская команда обыграла соперника на своём поле в Санкт-Петербурге.
03.10.2023 19:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол и передача Миранчука помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов» и выйти в плей-офф Кубка России
Гол и передача Миранчука помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов» и выйти в плей-офф Кубка России
Встреча состоялась в Москве.
03.10.2023 19:11
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Арсен Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
Арсен Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
Россиянин начнёт встречу на скамейке запасных.
03.10.2023 18:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Губерниев оценил выступление «Зенита» под руководством Семака в текущем сезоне
Сине-бело-голубые потерпели два поражения подряд в РПЛ.
03.10.2023 18:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.