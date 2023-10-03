В «Ростове» не намерены отпускать Карпина из команды

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о возможном уходе главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

«Мы никуда не планируем отпускать Валерия Георгиевича. У него большой кредит доверия. Он главный тренер «Ростова». Результаты? Бывают разные результаты. Почему не набираем очки, которых хотелось бы? Много для этого причин: синдром второго сезона, психологические, команда молодая», - приводит слова Арутюнянца «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе Валерия Карпина в «Спартак».

Карпин уже работал главным тренером «Спартака» с 2009 по 2012 год, а также с 2012 по 2014 год.