ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент «Ростова» Арутюнянц назвал причины плохих результатов команды

Сегодня, 3 октября, южане крупно уступили «Локомотиву» (0:3) в Кубке России.
03 октября 2023 20:04
автор: Степан Шереметьев

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц после поражения команды от «Локомотива» (0:3) в Кубке России рассказал, в чём причина плохих результатов команды.

«В чём причины плохого результата? Их много. У нас молодая команда в первую очередь. Сегодняшнюю игру пусть оценивает тренерский штаб», — приводит слова руководителя «Чемпионат».

В составе победителей отличились Тимур Сулейманов (34-я минута), Антон Миранчук (39), в активе которого также результативная передача, и Максим Глушенков (59). Ростовчане ответили забитым мячом в исполнении Максима Осипенко (89).

Команда Михаила Галактионова с 10 очками поднялась на первую позицию турнирной таблицы группы B. Железнодорожники гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. Подопечные Валерия Карпина находятся на третьей строчке, имея восемь очков.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в Москве с «Рубином» (1 ноября), а «Ростов» примет дома «Урал» (2 ноября).

источник: Чемпионат.com
В «Ростове» не намерены отпускать Карпина из команды
Ростовчане находятся на 12-м месте в РПЛ.
03.10.2023 19:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой» в Кубке России
Результат позволил сине-бело-голубым возглавить группу С.
03.10.2023 19:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сперцян и Севикян вызваны в сборную Армении на октябрьские матчи
Встречи пройдут 12 и 17 октября.
03.10.2023 19:21
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гол Ду Кейроса принёс «Зениту» победу над «Балтикой» в матче Пути РПЛ Кубка России
Гол Ду Кейроса принёс «Зениту» победу над «Балтикой» в матче Пути РПЛ Кубка России
Питерская команда обыграла соперника на своём поле в Санкт-Петербурге.
03.10.2023 19:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол и передача Миранчука помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов» и выйти в плей-офф Кубка России
Гол и передача Миранчука помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов» и выйти в плей-офф Кубка России
Встреча состоялась в Москве.
03.10.2023 19:11
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Арсен Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
Арсен Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
Россиянин начнёт встречу на скамейке запасных.
03.10.2023 18:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Губерниев оценил выступление «Зенита» под руководством Семака в текущем сезоне
Сине-бело-голубые потерпели два поражения подряд в РПЛ.
03.10.2023 18:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.