Президент «Ростова» Арутюнянц назвал причины плохих результатов команды

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц после поражения команды от «Локомотива» (0:3) в Кубке России рассказал, в чём причина плохих результатов команды.

«В чём причины плохого результата? Их много. У нас молодая команда в первую очередь. Сегодняшнюю игру пусть оценивает тренерский штаб», — приводит слова руководителя «Чемпионат».

В составе победителей отличились Тимур Сулейманов (34-я минута), Антон Миранчук (39), в активе которого также результативная передача, и Максим Глушенков (59). Ростовчане ответили забитым мячом в исполнении Максима Осипенко (89).

Команда Михаила Галактионова с 10 очками поднялась на первую позицию турнирной таблицы группы B. Железнодорожники гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. Подопечные Валерия Карпина находятся на третьей строчке, имея восемь очков.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в Москве с «Рубином» (1 ноября), а «Ростов» примет дома «Урал» (2 ноября).