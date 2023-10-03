Галактионов отметил качество игры «Локомотива» в матче Кубка России с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором московский клуб дома обыграл «Ростов» со счётом 3:1.

«Хорошая победа, по качеству и организации игры неплохо было. Были хорошие моменты, всё хорошо по движению. Но были детали, которые не получались, их разберем. Мы знали нюансы игры «Ростова», как они выходят из обороны, старались зоны перекрывать и выманивать на себя, это хорошо получалось», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

После пяти сыгранных матчей «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В и уже гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. «Ростов» идёт на третьей строчке с восьмью очками.