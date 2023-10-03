Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал, кому посвятил гол в ворота «Балтики»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос дал комментарий после матча с «Балтикой» (2:1) в рамках пятого тура Пути РПЛ Кубка России. Хавбек отличился забитым мячом.

«Посвятил гол моей возлюбленной и родственникам, которые приехали из Бразилии, провести некоторое время в Санкт-Петербурге», — приводит слова бразильца «Чемпионат».

«Зенит» набрал 11 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы С. «Балтика» располагается на второй позиции, имея в своём активе девять баллов.