Глава «Локомотива» Нагорных рассказал о премиальных за победу над «Зенитом»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о премиальных команды за победу над «Зенитом» (2:1) в рамках 9-го тура чемпионата России.

«Это очень важная победа, мы поздравили команду. Болельщики были очень рады. Премиальные за победу над «Зенитом»? Определённые увеличения произошли», — приводит слова руководителя «Чемпионат».

На данный момент «Локомотив» с 18 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ. «Зенит» находится на четвертой строчке, имея в своём активе 17 очков.