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Глава «Локомотива» Нагорных рассказал о премиальных за победу над «Зенитом»

Ранее московский клуб обыграл петербуржцев со счётом 2:1.
03 октября 2023 20:45
автор: Степан Шереметьев

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о премиальных команды за победу над «Зенитом» (2:1) в рамках 9-го тура чемпионата России.

«Это очень важная победа, мы поздравили команду. Болельщики были очень рады. Премиальные за победу над «Зенитом»? Определённые увеличения произошли», — приводит слова руководителя «Чемпионат».

На данный момент «Локомотив» с 18 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ. «Зенит» находится на четвертой строчке, имея в своём активе 17 очков.

источник: Чемпионат.com
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