Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Наполи» на матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

«Наполи» и «Реал» объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Очная встреча состоится во вторник, 3 октября, на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе. Начало игры – 22:00 мск.

«Наполи»: Мерет, Натан, Осимхен, Оливейра, Зелиньский, Политано, Ди Лоренцо, Остигор, Лоботка, Кварацхелия, Ангуисса.

«Реал»: Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга, Чуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус.

В первом туре группы С «Наполи» одержал победу над «Брагой» со счётом 2:1, а «Реал» победил берлинский «Унион» со счётом 1:0.