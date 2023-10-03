«Ланс» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Тренерские штабы французского «Ланса» и английского «Арсенала» определились со стартовыми составами на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ланс»: Самба, Гради, Дансо, Медина, Агилар, Мачадо, Самед, Менди, Сотока, Фюльжени, Ваи.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Райс, Хаверц, Троссар, Нкетиа, Жесус.

Встреча между командами состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «Боллар-Делелис». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.