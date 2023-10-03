Зарема Салихова — об Абаскале в «Спартаке»: вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла»

Зарема Салихова, спутница экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль первые полгода был в адеквате, пока не началось подношение всевозможных благ и даров. Он своей усердной работой нивелировал эффект от трансферных провалов (Мевля и Бальде) нового менеджмента. Отсюда и родилось их желание угодить, умаслить. И в целом отношение к Абаскалю, как к Мессии, который снизошел на русскую землю в условиях отстранения от еврокубков. Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла», — приводит слова Заремы Sport24.

Добавим, что завтра, 4 октября, «Спартак» сыграет на выезде против московского «Динамо» в групповом этапе Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.