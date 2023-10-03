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Карпин одним словом ответил на вопрос о возможном уходе из «Ростова» до конца сезона

54-летний специалист начал работу в ростовской команде в 2017 году.
03 октября 2023 21:10
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил своё мнение по поводу возможного ухода из клуба до конца нынешнего сезона.

Во вторник, 3 октября, его подопечные потерпели поражение от «Локомотива» (1:3) в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Допускаете, что до конца сезона можете покинуть «Ростов»?

«Нет», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Карпин руководит «Ростовом» с декабря 2017 года, учитывая годичный перерыв на работу со сборной России. С марта прошлого года он совмещает две деятельности. После десяти проведённых матчей жёлто-синие занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе десять очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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