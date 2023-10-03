«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

«Реал Сосьедад» на выезде оказался сильнее «Зальцбурга» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу испанского клуба.

В составе победителей отличились Микель Оярсабаль (7-я минута) и Браим Мендес (27). Российский полузащитник сан-себастьянцев Арсен Захарян на поле и не появился.

Таким образом, команда Иманола Альгуасиля с четырьмя очками поднялась на первую позицию турнирной таблицы группы D. Подопечные Герхарда Штрубера находятся на второй строчке, имея в своём активе три очка.

В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится в Лиссабоне с «Бенфикой», а «Зальцбург» отправится в гости к «Интеру». Оба противостояния состоятся 24 октября.

Лига чемпионов

Групповой этап

2-й тур

«Зальцбург» – «Реал Сосьедад» – 0:2 (0:2)

Голы: Ойарсабаль, 7; Мендес, 27.