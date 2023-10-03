Семак высказался о дебюте Адамова за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют голкипера Дениса Адамова.

«У нас в чемпионате играл Миша, получил травму. Сыграл Саша. У нас есть Адамов, которому мы хотели дать игровою практику. Сегодня такая возможность предоставилась, такая же ситуация и на других позициях. Мы по возможности даем играть тем, кто меньше играет в чемпионате», - приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

«Зенит» набрал 11 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы С. «Балтика» располагается на второй позиции, имея в своём активе девять баллов.