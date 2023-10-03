«Брага» вырвала победу у «Униона» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

«Унион» на своём поле проиграл «Браге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

За берлинский клуб дубль оформил Шеральдо Бекер (30-я, 37-я минуты). За победителей голы забили Сику Ньякате (41), Брума (51) и Андре Каштру (90+4).

Таким образом, «Брага» набирает три очка и занимает третье местов группе С. «Унион» находится на четвёртой, последней позиции без очков в активе. В первом туре Лиги чемпионов «оружейники» проиграли «Наполи» (1:2), а «железные» уступили «Реалу» (0:1).

Лига Чемпионов.

Группа С.

2-й тур.

«Унион» (Германия) – «Брага» (Португалия) – 2:3 (2:1)

Голы: Бекер, 30.37 – Ньякате, 41. Брума, 51. Каштру, 90+4.