Боатенг признался, что ему для игры за «Барселону» приходилось лгать о величии Месси

Экс-игрок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг рассказал о своем пребывании в каталонском клубе.

«Когда люди спрашивали меня, кто лучший игрок в мире, мне всегда приходилось отвечать Месси. Эта ложь — одна из самых больших в моей жизни, ведь я люблю всегда говорить правду, но мне приходилось лгать, чтобы играть», — сказал Боатенг в подкасте Рио Фердинанда.

Добавим, что Месси является воспитанником сине-гранатовых. Он покинул клуб в 2021 году, перейдя на правах свободного агента в «ПСЖ». Всего за каталонскую команду Лионель провел 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.