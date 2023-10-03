Экс-игрок «Локомотива» Билялетдинов признался, что его дети воспитываются в академии ЦСКА

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, что его дети ходят в академию ЦСКА.

«У меня младший болел за 2DROTS, а старший — за «Амкал». Дома было настоящее противостояние. Но в то же время они ходят в академию ЦСКА и поддерживают армейцев, хотя я — железнодорожник до мозга костей. Всё из-за логистики. Все родители должны понимать: несмотря на спорт, нельзя забывать про школу, уроки. Ребенок не должен проводить много времени в транспорте. Когда сыновьям было пять‑шесть лет, хотел попробовать возить их в «Локомотив». Но полтора часа туда и столько же обратно — очень тяжело», — приводит слова 38-летнего спортсмена RT.

Билялетдинов завершил профессиональную карьеру футболиста в 2019 году. Он на протяжении пяти лет выступал в составе московского «Локомотива» (2004-2009). Вместе с красно-зелёными он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.