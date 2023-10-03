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Карпин заявил, что не испытывает усталости от футбола

Тренер «Ростова» не собирается уходить из профессии.
03 октября 2023 22:25
автор: Денис Владимиров

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, не устал ли он футбола.

3 октября ростовчане проиграли в гостях московскому «Локомотиву» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «железнодорожников».

«Устал ли я от футбола? Можно устать от футбола? У меня такого нет. Поэтому я и в футболе всю жизнь. Потому что нравится», – цитирует Карпина «Матч ТВ».

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, однако в августе 2021 года покинул команду в связи с назначением на должность главного тренера в сборной России. В марте 2022 года 54-летний специалист вернулся на пост тренера ростовчан. В начале ноября Карпин продлил контракт с национальной командой России до 2024 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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