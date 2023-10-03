Смородская считает, что Абаскаль находится в шаге от увольнения из «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в скором времени может быть отправлен в отставку.

«Решение по Абаскалю назревало и раньше, но у команды случилась победная серия и сразу как будто все наладилось. Я игры у «Спартака» не вижу. За то время, что Абаскаль работает, должна быть поставлена игра. Сейчас испанец висит на волоске от увольнения. Для него матчи против «Динамо» и ЦСКА — два финала», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В воскресенье, 1 октября, подопечные 34-летнего специалиста потерпели разгромное поражение от «Крыльев Советов» в матче 10-го тура РПЛ. В настоящий момент московская команда располагается на пятом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.

Завтра, 4 октября, «Спартак» сыграет кубковый матч с «Динамо», а спустя четыре дня (8 октября) проведёт встречу против ЦСКА в чемпионате России.

Абаскаль возглавляет столичный клуб с июня 2022 года.