Артём Дзюба признался, что рассчитывал на разгромную победу «Локомотива» над «Ростовом»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба оценил победу команды над «Ростовом» (3:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России, отметив, что надеялся на более крупный счёт в пользу железнодорожников.

35-летний футболист вышел на замену на 55-й минуте встречи и отличился результативной передачей.

«Хотелось преимущество максимально развить, даже разгромить. Но вышли при 2:0, сделали 3:0, и мне кажется, нам нужно этот инстинкт развивать. Ничего страшного, это дело наживное. Нужно было победить в основное время, чтобы окончательно решить вопросы с выходом из группы в Кубке», — приводит слова Дзюбы пресс-служба красно-зелёных.

После пяти сыгранных матчей «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В и уже гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. «Ростов» идёт на третьей строчке с восьмью очками.