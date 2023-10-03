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Артём Дзюба признался, что рассчитывал на разгромную победу «Локомотива» над «Ростовом»

Сегодня, 3 октября, железнодорожники обыграли ростовский клуб со счётом 3:1.
03 октября 2023 22:39
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба оценил победу команды над «Ростовом» (3:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России, отметив, что надеялся на более крупный счёт в пользу железнодорожников.

35-летний футболист вышел на замену на 55-й минуте встречи и отличился результативной передачей.

«Хотелось преимущество максимально развить, даже разгромить. Но вышли при 2:0, сделали 3:0, и мне кажется, нам нужно этот инстинкт развивать. Ничего страшного, это дело наживное. Нужно было победить в основное время, чтобы окончательно решить вопросы с выходом из группы в Кубке», — приводит слова Дзюбы пресс-служба красно-зелёных.

После пяти сыгранных матчей «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В и уже гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. «Ростов» идёт на третьей строчке с восьмью очками.

источник: ФК «Локомотив»
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