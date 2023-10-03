Галактионов прокомментировал дебютный гол Сулейманова за «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре форварда Тимура Сулейманова в матче против «Ростова» (3:1).

«Тимур сегодня хорошо начал матч, был достаточно активен в прессинге. Имел моменты, забил очень хороший мяч, исполнил после очень хорошей комбинации, взаимодействия. Естественно, мы довольны. Довольны и тем, как он работал — и как тренировался, и как вошёл в состав. Сегодня он свой отрезок отыграл очень прилично», — цитирует Галактионова официальный сайт железнодорожников.

После пяти сыгранных матчей «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В и уже гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. «Ростов» идёт на третьей строчке с восьмью очками.