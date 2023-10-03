Нагорных заявил, что в «Локомотиве» безгранично доверяют Галактионову

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о кредите доверия к главному тренеру команды Михаилу Галактионову.

«У нас безграничное доверие к нынешнему тренерскому штабу Михаила Галактионова. Он – главный тренер команды, мы в нём не сомневаемся. Важно это донести, чтобы не было никаких домыслов. Мы видим работу тренера, это самое главное», – приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Галактионов возглавил столичный клуб в ноябре 2022 года. До этого он занимал должность главного тренера в нижегородском «Пари НН».

После десяти туров в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В следующем матче чемпионата России москвичи 7 октября сыграют в гостях с екатеринбургским «Уралом».