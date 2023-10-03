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Гол Теля принёс «Баварии» волевую победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

Мюнхенцы уступали в счёте по ходу встречи.
Гол Теля принёс «Баварии» волевую победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов
03 октября 2023 23:54
автор: Глеб Шевяков
автор фото: УЕФА

Футболисты «Баварии» на выезде обыграли «Копенгаген» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Томаса Тухеля.

За датский клуб забитым мячом отличился Лукас Лерагер на 56-й минуте. Немецкая команда ответила голами Джамала Мусиалы на 67-й минуте матча и Матиса Теля на 83-й.

Таким образом, «Бавария» сохраняет первое место в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков после двух проведённых игр. «Копенгаген» находится на третьей строчке, имея в своём активе одно очко.

В следующем туре баварцы отправятся в гости к «Галатасараю» (24 октября). Подопечные Якоба Нееструпа сыграют в тот же день на выезде с «Манчестер Юнайтед».

Лига чемпионов.

Группа А.

2-й тур.

«Копенгаген» (Дания) – «Бавария» (Германия) – 1:2 (0:0)

Голы: Лерагер, 56 – Мусиала, 67. Тель, 83.

источник: «Советский спорт»
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