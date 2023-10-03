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«Арсенал» на выезде уступил «Лансу» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Французский клуб обошел «канониров» в таблице В.
03 октября 2023 23:54
автор: Глеб Шевяков

«Арсенал» в гостях потерпел поражение от «Ланса» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

За команду победителей голы забили Адриен Томассон (25-я минута) и Элье Ваи (69). За лондонский клуб забитым мячом отметился Габриэл Жесус (14).

Таким образом, «Ланс» набирает четыре очка и поднимается на первое место в турнирной таблице группы В. «Арсенал» идёт на третьей позиции, имея в своём активе три балла.

Лига чемпионов.

Группа В.

2-й тур.

«Ланс» (Франция) – «Арсенал» (Англия) – 2:1 (1:1)

Голы: Томассон, 25. Ваи, 69 – Жесус, 14.

источник: «Советский спорт»
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