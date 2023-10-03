ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гол и передача Беллингема помогли «Реалу» обыграть «Наполи»

Мадридцы одержали вторую победу в нынешней ЛЧ.
Гол и передача Беллингема помогли «Реалу» обыграть «Наполи»
03 октября 2023 23:55
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

Итальянский «Наполи» проиграл мадридскому «Реалу» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте. Автором гола стал норвежский защитник Лео Остигард. Мадридцы отыгрались на 27-й минуте после точного удара бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, а ещё через семь минут английский полузащитник Джуд Беллингем сделал счёт 2:1 в пользу гостей.

В начале второй половины встречи польский полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски восстановил равновесие. Он реализовал пенальти на 54-й минуте.

Решающий гол был забит на 78-й минуте. После дальнего удара уругвайского хавбека «Реала» Федерико Вальверде мяч попал во вратаря «Наполи» Алекса Мерета и от него влетел в ворота неаполитанцев.

источник: «Советский спорт»
«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Галатасараю» в матче 2-го тура Лиги чемпионов
У «МЮ» ноль очков после двух игр.
03.10.2023 23:59
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Интер» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Португальцы потерпели второе поражение в двух встречах.
03.10.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
«ПСВ» отыгрался на последних минутах и сыграл вничью с «Севильей»
Встреча завершилась со счётом 2:2.
03.10.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Арсенал» на выезде уступил «Лансу» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Французский клуб обошел «канониров» в таблице В.
03.10.2023 23:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол Теля принёс «Баварии» волевую победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов
Гол Теля принёс «Баварии» волевую победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов
Мюнхенцы уступали в счёте по ходу встречи.
03.10.2023 23:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Алексей Попов: Дзюба уже не может быть основным нападающим «Локомотива»
Экс-игрок «Рубина» считает, что карьера форварда идёт к завершению.
03.10.2023 23:24
Футбол
автор: Денис Владимиров
Луи ван Гал получил должность в наблюдательном совете «Аякса»
Экс-тренер амстердамцев вернулся в клуб.
03.10.2023 23:04
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.