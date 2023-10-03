Гол и передача Беллингема помогли «Реалу» обыграть «Наполи»

Итальянский «Наполи» проиграл мадридскому «Реалу» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте. Автором гола стал норвежский защитник Лео Остигард. Мадридцы отыгрались на 27-й минуте после точного удара бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, а ещё через семь минут английский полузащитник Джуд Беллингем сделал счёт 2:1 в пользу гостей.

В начале второй половины встречи польский полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски восстановил равновесие. Он реализовал пенальти на 54-й минуте.

Решающий гол был забит на 78-й минуте. После дальнего удара уругвайского хавбека «Реала» Федерико Вальверде мяч попал во вратаря «Наполи» Алекса Мерета и от него влетел в ворота неаполитанцев.