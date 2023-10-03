«ПСВ» отыгрался на последних минутах и сыграл вничью с «Севильей»

В Эйндховене (Нидерланды) завершился матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «ПСВ» и «Севилья».

Встреча завершилась вничью - 2:2.

Счёт в матче был открыт на 68-й минуте усилиями Неманьи Гуделя, выведшего «Севилью» вперёд. На 86-й минуте Люк де Йонг сравнял счёт с пенальти, однако всего через минуту Юссеф Эн-Несири вновь вывел «Севилью» вперёд.

«ПСВ» удалось спастись на пятой минуте добавленного времени - гол на свой счёт записал Джордан Тезе.

«Свеилья» после двух туров с двумя очками находится на третьем месте в квартете B. «ПСВ» набрал один балл и замыкает турнирную таблицу группы.