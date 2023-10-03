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«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Галатасараю» в матче 2-го тура Лиги чемпионов

У «МЮ» ноль очков после двух игр.
03 октября 2023 23:59
автор: Денис Владимиров

Английский «Манчестер Юнайтед» проиграл турецкому «Галатасараю» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 17-й минуте датский нападающий манкунианцев Расмус Хойлунд забил первый гол в матче. Гости отыгрались на 23-й минуте после точного удара экс-игрока «МЮ» Уилфрида Заа.

На 67-й митнуте Хойлунд оформил дубль, но вели в счёте хозяева всего четыре минуты. Нападающий Керем Актюркоглу восстановил равновесие, а на 81-й минуте аргентинский форвард Мауро Икарди принёс «Галатасараю» победу.

Чуть раньше Икарди не реализовал пенальти, а «МЮ» остался в меньшинстве после удаления бразильского хавбека Каземиро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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