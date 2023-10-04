ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов

По победам на выезде в групповом этапе.
04 октября 2023 07:25
автор: Иван Уральский

Накануне «Бавария» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграла «Копенгаген» со счётом 1:2. Мюнхенцы пропустили первыми, но затем отличились Джамал Мусиала и Матис Тель.

«Бавария» одержала 18-ю победу подряд на выезде в групповом этапе Лиги чемпионов и установила рекорд турнира. Ранее немецкий клуб делил первое место с «Барселоной» (17).

«Бавария» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группы А. «Галатасарай» (4) – второй, «Копенгаген» (1) – третий, «Манчестер Юнайтед» (0) – последний.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Бавария» добралась до четвертьфинальной стадии, где уступила «Манчестер Сити».

Томас Мюллер одержал 101-ю победу в Лиге чемпионов. Больше только у одного футболиста
«Бавария» в гостях одержала волевую победу над «Копенгагеном».
04.10.2023 08:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем назвал лучшего игрока в мире
Англичанин перешёл в мадридский клуб летом 2023 года.
04.10.2023 08:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Эрик тен Хаг объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Галатасарая» в матче Лиге чемпионов
Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу турецкого клуба.
04.10.2023 08:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Галатасараю» в матче 2-го тура Лиги чемпионов
У «МЮ» ноль очков после двух игр.
03.10.2023 23:59
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Интер» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Португальцы потерпели второе поражение в двух встречах.
03.10.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
«ПСВ» отыгрался на последних минутах и сыграл вничью с «Севильей»
Встреча завершилась со счётом 2:2.
03.10.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гол и передача Беллингема помогли «Реалу» обыграть «Наполи»
Гол и передача Беллингема помогли «Реалу» обыграть «Наполи»
Мадридцы одержали вторую победу в нынешней ЛЧ.
03.10.2023 23:55
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.