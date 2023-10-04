«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов

Накануне «Бавария» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграла «Копенгаген» со счётом 1:2. Мюнхенцы пропустили первыми, но затем отличились Джамал Мусиала и Матис Тель.

«Бавария» одержала 18-ю победу подряд на выезде в групповом этапе Лиги чемпионов и установила рекорд турнира. Ранее немецкий клуб делил первое место с «Барселоной» (17).

«Бавария» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группы А. «Галатасарай» (4) – второй, «Копенгаген» (1) – третий, «Манчестер Юнайтед» (0) – последний.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Бавария» добралась до четвертьфинальной стадии, где уступила «Манчестер Сити».