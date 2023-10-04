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Эрик тен Хаг объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Галатасарая» в матче Лиге чемпионов

Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу турецкого клуба.
04 октября 2023 08:06
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

«Ментальные ошибки, которые мы совершаем, совершенно недопустимы на таком уровне – за такое обязательно накажут. Это трудно контролировать, но мы всей командой несём ответственность за это. Мы дважды вели в счёте и контролировали ход игры, но всё упустили. Конечно, мы ждём от себя большего», – цитирует тен Хага издание TNT Sports.

Напомним, английский «Манчестер Юнайтед» проиграл турецкому «Галатасараю» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:3. На 17-й минуте датский нападающий манкунианцев Расмус Хойлунд забил первый гол в матче. Гости отыгрались на 23-й минуте после точного удара экс-игрока «МЮ» Уилфрида Заа. На 67-й минуте Хойлунд оформил дубль, но вели в счёте хозяева всего четыре минуты. Нападающий Керем Актюркоглу восстановил равновесие, а на 81-й минуте аргентинский форвард Мауро Икарди принёс «Галатасараю» победу.

источник: TNT Sports
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