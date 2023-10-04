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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем назвал лучшего игрока в мире

Англичанин перешёл в мадридский клуб летом 2023 года.
04 октября 2023 08:16
автор: Виталий Овсянников

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем считает лучшими футболистом мира своего одноклубника Винисиуса Жуниора.

«Винисиус – невероятный футболист. Я считаю его одним из сильнейших игроков, с кем мне когда-либо доводилось выступать за одну команду. С ним мне всё даётся гораздо легче. Пожалуй, для меня он лучший игрок в мире», – цитирует Беллингема издание Madrid Zone.

Напомним, вчера, 3 октября, итальянский «Наполи» проиграл мадридскому «Реалу» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор забили по одному голу.

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