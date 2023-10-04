Томас Мюллер одержал 101-ю победу в Лиге чемпионов. Больше только у одного футболиста

3 октября «Бавария» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграла «Копенгаген» со счётом 1:2.

Мюнхенцы пропустили первыми, но затем отличились Джамал Мусиала и Матис Тель.

Отметим, что форвард «Баварии» Томас Мюллер появился на поле на 77-й минуте. Для него эта победа стала 101-й в Лиге чемпионов за карьеру. По данному показателю немецкий нападающий сравнялся с голкипером Икером Касильясом, и вышел на второе место.

Больше всего побед в матчах Лиги чемпионов одерживал только Криштиану Роналду, на счету которой 115 выигранных встреч.