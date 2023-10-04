Антон Зиньковский мог перейти в турецкий топ-клуб в летнее трансферное окно

Сегодня, 4 октября, издание Metaratings сообщает о том, что в летнее трансферное окно ряд грандов турецкого футбола интересовались полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским.

Согласно данным источника, московский клуб отказался продавать своего футболиста.

27-летний Зиньковский перешёл в стан красно-белых из «Крыльев Советов» летом 2022 года за 3,2 миллиона евро. Текущее соглашение Антона со «Спартаком» рассчитано до середины 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt рыночная стоимость Зиньковского составляет 4 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету полузащитника 13 матчей, один гол и одна результативная передача.