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Антон Зиньковский мог перейти в турецкий топ-клуб в летнее трансферное окно

Полузащитник продолжает выступать за «Спартак».
04 октября 2023 09:19
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 4 октября, издание Metaratings сообщает о том, что в летнее трансферное окно ряд грандов турецкого футбола интересовались полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским.

Согласно данным источника, московский клуб отказался продавать своего футболиста.

27-летний Зиньковский перешёл в стан красно-белых из «Крыльев Советов» летом 2022 года за 3,2 миллиона евро. Текущее соглашение Антона со «Спартаком» рассчитано до середины 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt рыночная стоимость Зиньковского составляет 4 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету полузащитника 13 матчей, один гол и одна результативная передача.

источник: Metaratings.ru
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