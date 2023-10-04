Дмитрий Ефремов: мало кто осмеливается сказать про агентов — будет проблемы

Экс-футболист ЦСКА, «Оренбурга» и «Крыльев Советов» Дмитрий Ефремов, в настоящее время выступающий за подмосковный «Текстильщик», рассказал причины ухода из самарского клуба.

«Было приятно там работать и с футболистами, и с тренерами. Я тренировался и делал всё, что зависело от меня. В тех немногочисленных случаях, когда выходил, показывал, что могу на футбольном поле. Но не всё зависело от меня. Зависело от агентов? Я часто слышу, что есть такие закулисные игры. Мало кто осмеливается про это сказать, потому что будет закрыт вход в другие клубы», — заявил Ефремов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что 28-летний полузащитник является двукратным чемпионом России в составе ЦСКА. В 2015 году он сыграл один матч за сборную России.