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Дмитрий Ефремов: мало кто осмеливается сказать про агентов — будет проблемы

В 2015 году он сыграл один матч за сборную России.
04 октября 2023 10:05
автор: Виталий Овсянников

Экс-футболист ЦСКА, «Оренбурга» и «Крыльев Советов» Дмитрий Ефремов, в настоящее время выступающий за подмосковный «Текстильщик», рассказал причины ухода из самарского клуба.

«Было приятно там работать и с футболистами, и с тренерами. Я тренировался и делал всё, что зависело от меня. В тех немногочисленных случаях, когда выходил, показывал, что могу на футбольном поле. Но не всё зависело от меня. Зависело от агентов? Я часто слышу, что есть такие закулисные игры. Мало кто осмеливается про это сказать, потому что будет закрыт вход в другие клубы», — заявил Ефремов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что 28-летний полузащитник является двукратным чемпионом России в составе ЦСКА. В 2015 году он сыграл один матч за сборную России.

источник: Чемпионат.com
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