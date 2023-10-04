Бывший наставник сборной России Газзаев выступил за проведение Летнего кубка РПЛ

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на возможное изменения формата сезона Российской премьер-лиги.

Ранее в СМИ сообщалось, что планируется проведение Летнего кубка РПЛ, в качестве прототипа плей-офф лиги.

«Уверен, что появление Летнего кубка РПЛ не должно отразиться на мотивации футболистов, надо лишь верно спланировать расписание. Он однозначно не будет лишним, тем более что наверняка будет и достойное финансовое вознаграждение за победы», — приводит RT слова Газзаева.

Отметим, что текущий сезон будет прерван 6 ноября и возобновится в 2024 году.