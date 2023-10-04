«Он не мог остановиться». Вратарь Абаев — о спившемся экс-футболисте Бугаеве

Российский голкипер Илья Абаев поделился информацией о судьбе своего бывшего одноклубника Алексея Бугаева, который испытывает проблемы с алкоголем.

«Еще в «Торпедо» было видно, что человек любит погулять. К сожалению, не мог остановиться. Постепенно футбол в его жизни заменили другие вещи. Казино же раньше были по всей Москве. Помню, однажды получили зарплату вместе с премиальными, поехали купили Лехе компьютер и прям из магазина — в казино. Через полчаса прибегает: «Компьютер отбил!» А он стоил где-то 1500 долларов — сумасшедшие деньги по тем временам», — сказал Абаев в интервью Sport24.

Напомним, в 2002-м году Алексей Бугаев был признан лучшим футболистом сезона в «Томи», после чего перешёл в московское «Торпедо». В 2004 году был вызван в сборную России, в составе которой провёл два матча на чемпионате Европы. В дальнейшем возвращался в «Томь», а также выступал за «Локомотив» и «Краснодар». В 2010-м году в возрасте 29 лет завершил профессиональную карьеру.