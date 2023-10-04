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Президент «Урала» Иванов: жалею, что с не договорился с Дзюбой

В мае футболист продлил соглашение с другим клубом РПЛ.
04 октября 2023 10:58
автор: Александр Поволоцкий

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что форвард Артем Дзюба Мог несколько раз мог оказаться в клубе из Екатеринбурга.

Напомним, что в феврале 35-летний футболист подписал контракт с «Локомотивом».

«Мне его несколько раз предлагали. Он до последнего был, и у него же в последний момент — «Локомотив», он приехал на последний сбор. И сейчас в какой-то степени я жалею, что не договорился с ним», - заявил Иванов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Дзюба провёл девять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

источник: YouTube-канал Нобеля Арустамяна
В «Локомотиве» не сомневаются, что Дзюба выполнит все условия для продления контракта
Форвард стал игроком железнодорожников в феврале 2023 года.
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