Президент «Урала» Иванов: жалею, что с не договорился с Дзюбой

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что форвард Артем Дзюба Мог несколько раз мог оказаться в клубе из Екатеринбурга.

Напомним, что в феврале 35-летний футболист подписал контракт с «Локомотивом».

«Мне его несколько раз предлагали. Он до последнего был, и у него же в последний момент — «Локомотив», он приехал на последний сбор. И сейчас в какой-то степени я жалею, что не договорился с ним», - заявил Иванов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Дзюба провёл девять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.