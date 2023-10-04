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Гончаренко высказался о том, что глава «Урала» всегда сидит на скамейке команды

Гончаренко высказался о том, что глава «Урала» всегда сидит на скамейке команды.
04 октября 2023 11:04
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал тот факт, что глава екатеринбургского клуба Григорий Иванов всегда сидит на скамейке команды во время матчей.

«По большому счёту я сейчас вижу в этом плюс. Потому что Григорий Викторович слышит всё, что происходит на скамейке. Это мои переговоры с тренерским штабом, это какие-то решения, которые мы принимаем. Соответственно, у него нет надобности после игры допрашивать тренера, почему сделал так или эдак. Он всё это прекрасно слышал и видел» — заявил Гончаренко на ютуб-канале Nobel.

На текущий момент «Урал» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 15 очками в активе. В 11-м туре чемпионата России команде предстоит сыграть дома против «Локомотива».

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