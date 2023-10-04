Гончаренко высказался о том, что глава «Урала» всегда сидит на скамейке команды.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал тот факт, что глава екатеринбургского клуба Григорий Иванов всегда сидит на скамейке команды во время матчей.

«По большому счёту я сейчас вижу в этом плюс. Потому что Григорий Викторович слышит всё, что происходит на скамейке. Это мои переговоры с тренерским штабом, это какие-то решения, которые мы принимаем. Соответственно, у него нет надобности после игры допрашивать тренера, почему сделал так или эдак. Он всё это прекрасно слышал и видел» — заявил Гончаренко на ютуб-канале Nobel.

На текущий момент «Урал» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 15 очками в активе. В 11-м туре чемпионата России команде предстоит сыграть дома против «Локомотива».