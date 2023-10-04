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Михаил Галактионов: игроки «Локомотива ещё больше поверили в себя после победы над «Зенитом»

Специалист быстрее всех тренеров в истории клуба одержал 15 побед в чемпионатах России.
04 октября 2023 11:18
автор: Александр Поволоцкий

Главный тернер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал об эмоциональном состоянии игроков команды после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

Отметим, что накануне железнодорожники обыграли «Ростов» (3:1) в матче группового этапа Кубка России.

«Победа над «Зенитом» повлияла на дух «Локомотива»? У нас проблем с этим не было. Но это дало определённый скачок, конечно, сейчас ребята ещё больше поверили в себя. Самое главное — мы стали целостнее в этом плане. Это очень важно в преддверии дальнейших матчей. Надолго ли хватит скачка? Вы же знаете, сегодня есть победа — одна история, нужно правильно реагировать на победы и поражения», - цитирует Галактионова ТАСС.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 18 очков в десяти встречах.

источник: ТАСС
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