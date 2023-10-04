В «Локомотиве» не сомневаются, что Дзюба выполнит все условия для продления контракта

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал игру нападающего московского клуба Артема Дзюбы в текущем сезоне.

«Дзюба — это мотиватор, организатор команды. Точно могу сказать, что важный игрок нашей команды. Автоматическое продление контракта? Предусмотрены определенные условия. Не сомневаюсь, что он их выполнит. Сохраним интригу об этих условиях», — заявил Нагорных в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 35-летний футболист стал игроком железнодорожников в феврале 2023 года. В текущем сезоне он стал автором двух забитых голов и трёх ассистов.