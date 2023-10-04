«Крылья Советов» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 4 октября, в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» проведет домашний матч против «Ахмата».
Стали известны стартовые составы команд.
«Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Костанца, Иванисеня, Ежов, Шитов, Карпицкий, Писарский.
«Ахмат»: Опарин, Тодорович, Харин, Семенов, Челикович, Тимофеев, Камило, Жуниор, Бериша, Ильин, Конате.
По итогам 4-х туров группового этапа Кубка России самарский клуб набрал три очка и занимает четвёртое место в своем квартете. «Ахмат» идёт на третьей строчке с четырьмя баллами на счету.
источник: «Советский спорт»