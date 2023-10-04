«Он делает определенные и правильные выводы». Нагорных — о медиаактивности Дзюбы

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал снижение активности в медиа форварда московского клуба Артема Дзюбы.

«Думаю, Артем сам делает определенные и правильные выводы. Он большой футболист. Не хочу говорить слово легендарный, но во многом да. Один из самых заслуженных спортсменов в российском футболе на сегодняшний день», — заявил Нагорных в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 35-летний футболист стал игроком железнодорожников в феврале 2023 года. В текущем сезоне он стал автором двух забитых голов и трёх ассистов.